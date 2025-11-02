Ajak Raffi Ahmad Cs ke BINS, Menteri Trenggono Dorong Anak Muda Tekuni Perikanan
jpnn.com, KARAWANG - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad meninjau lokasi modeling budidaya nila salin (BINS) di Karawang, Jawa Barat.
Menteri Trenggono memperkenalkan langsung inovasi budidaya ikan nila salin, yang menjadi langkah konkret Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam merevitalisasi tambak tradisional menjadi modern dengan hasil panen berorientasi ekspor.
Dalam kunjungan tersebut, Raffi Ahmad Raffi hadir bersama rekannya dalam kelompok The Dudas-1, yakni Ariel Noah, Gading Marten, dan Desta.
Lewat program percontohan BINS, Menteri Trenggono berharap budidaya perikanan modern dapat terus tumbuh, dan menjadi lapangan kerja baru khususnya bagi para generasi muda.
“Melalui pembangunan modeling nila salin di Karawang, KKP ingin menjadikan daerah ini sebagai contoh nyata penerapan ekonomi biru, yakni pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Menteri Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu (2/11).
Pengembangan BINS Karawang menjadi bagian penting dari visi besar Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, terutama dalam upaya mewujudkan swasembada pangan berbasis protein ikan dan pemerataan ekonomi pesisir.
Dipilihnya Karawang karena memiliki lahan tambak yang potensial namun belum dioptimalkan.
Melalui program ini, lahan-lahan idle tersebut diubah menjadi tambak nila salin modern yang efisien dan ramah lingkungan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Raffi Ahmad meninjau lokasi modeling budidaya nila salin (BINS) di Karawang, Jawa Barat
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ingatkan Anak Muda Jauhi Narkoba, Raffi Ahmad Kenang Masa Lalu
- Dijadwalkan ke Lapas Nusakambangan, Raffi Ahmad Bakal Jenguk Ammar Zoni?
- Penasaran, Persembahan Kedua dari The Popstar
- Anak Muda dapat Pemasukan Rp 20 Juta Per Bulan Hasil dari Bertani
- Kenko dan TiTi Sukses Gelar Ajang Kreativitas Generasi Muda Bertajuk Acrylic Art Drawing Competition 2025
- Setahun Pemerintahan Prabowo, Gibran bin Jokowi Dinilai Gagal Wujudkan Harapan Anak Muda