Ajak Semua Pihak Mendukung Program 3 Juta Rumah, Ketum LOGIS 08: Prabowo Hadir Menjawab Kebutuhan Primer Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Relawan Pemenangan LOGIS 08 Anshar Ilo mengajak seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah, hingga sektor swasta untuk bersama-sama mendukung Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut LOGIS 08, program tersebut memiliki tujuan yang sangat mulia karena tidak sekadar membangun rumah, tetapi juga menghadirkan akses terhadap hunian yang layak bagi masyarakat miskin ekstrem, masyarakat miskin, hingga kelompok kelas menengah bawah.

"Presiden Prabowo ingin kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh setiap anak bangsa, tanpa terkecuali. Salah satu caranya adalah memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki hunian yang layak," ujar Anshar Ilo, Selasa (11/8).

LOGIS 08 menilai kebutuhan rumah merupakan kebutuhan primer yang sangat mendasar.

Oleh karena itu, keberpihakan pemerintah terhadap penyediaan hunian layak harus mendapatkan dukungan luas, terutama agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak semakin terpinggirkan akibat tingginya harga tanah, biaya pembangunan, dan kebutuhan hidup.

Program 3 Juta Rumah juga dinilai memiliki dimensi pemerataan pembangunan. Pembangunan dan renovasi rumah diharapkan mampu mempersempit kesenjangan kualitas hunian antara masyarakat perkotaan, pedesaan, dan kawasan pesisir.

"Ini bukan hanya soal membangun rumah. Ini tentang menghadirkan rasa keadilan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Negara hadir untuk memastikan rakyat kecil memiliki tempat tinggal yang layak, sehat, aman dan bermartabat," tegasnya.

Selain memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, LOGIS 08 melihat Program 3 Juta Rumah berpotensi menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.