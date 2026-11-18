jpnn.com - Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) memeriksa sejumlah polisi yang diduga mengajak tahanan untuk makan di salah satu restoran di Medan.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan menyebut kejadian itu sudah ditangani Bidang Propam Polda Sumut.

"Untuk melihat apakah ada pasal atau hal yang dilanggar," ujar Kombes Ferry Walintukan di Medan, Selasa (17/111/2026).

Kombes Ferry mengatakan polisi yang terlibat dalam kegiatan itu berasal dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor (Polres) Asahan dan dimintai keterangan.

Peristiwa itu terjadi pada Senin (16/11), ketika Polda Sumut menggelar konferensi pers pengungkapan kasus narkoba selama 46 hari oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut bersama jajaran.

Dalam kegiatan tersebut, Polda Sumut mengungkap barang bukti dari berbagai jenis narkotika lebih dari 30 ton, serta menghadirkan sejumlah tahanan.

Setelah kegiatan itu, personel Satresnarkoba Polres Asahan mencari tempat makan siang di sekitar Markas Polda Sumut yang lokasinya tidak jauh dari mapolda, dan mengajak tahanan untuk makan dengan pertimbangan kemanusiaan.

"Selain itu, untuk mempermudah pengawasan yang dilakukan personel serta mempertimbangkan sisi kemanusiaan," ujarnya.