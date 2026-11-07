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Ajak Warga Kunjungi Sekolah Rakyat, Seskab Teddy: Mampir Yuk, Lihat Adik-adik Belajar

Ajak Warga Kunjungi Sekolah Rakyat, Seskab Teddy: Mampir Yuk, Lihat Adik-adik Belajar
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Seskab Teddy Indra Wijaya berbincang dengan calon siswa saat meninjau bakal Sekolah Rakyat di kompleks STIA LAN, Pejompongan, Jakarta, Rabu (22/4/2026). Ilustrasi. Foto: Bayu Pratama S./Antara

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengajak masyarakat untuk meluangkan waktu mengunjungi Sekolah Rakyat, melihat langsung fasilitas pendidikan yang tersedia, sekaligus berbagi kebahagiaan dan semangat dengan anak-anak yang tengah menempuh pendidikan di sekolah tersebut.

"Pada ngapain aja di akhir pekan Anda? Mampir yuk, melihat langsung tempat adik-adik kita belajar di Sekolah Rakyat!" tulis Seskab Teddy di akun Instagram @sekretariat.kabinet pada Sabtu, 7 November 2026.

Ajak Warga Kunjungi Sekolah Rakyat, Seskab Teddy: Mampir Yuk, Lihat Adik-adik Belajar

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Sekolah Rakyat di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Foto: Instagram/@sekretariat.kabinet

Video yang dibagikan memperlihatkan perkembangan fasilitas Sekolah Rakyat di sejumlah wilayah, mulai dari ruang belajar, asrama, fasilitas olahraga, hingga berbagai sarana penunjang kegiatan pendidikan dan pengembangan diri para siswa.

Menurut Seskab Teddy, keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung proses belajar sekaligus menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak-anak untuk tumbuh dan mengembangkan potensi mereka.

"Dengan ruang belajar yang nyaman, asrama, fasilitas olahraga, serta berbagai sarana penunjang lainnya, adik-adik kita dapat belajar, bermain, dan tumbuh dalam lingkungan yang baik," ungkapnya.

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Ajak Warga Kunjungi Sekolah Rakyat, Seskab Teddy: Mampir Yuk, Lihat Adik-adik Belajar

Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Foto: Instagram/@sekretariat.kabinet

Dalam keterangannya, Seskab Teddy turut mengungkapkan perkembangan pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang kini telah menjangkau puluhan ribu anak di berbagai wilayah Indonesia.

Seskab Teddy mengajak warga mengunjungi Sekolah Rakyat yang kini telah menjangkau puluhan ribu anak di berbagai wilayah Indonesia

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