Ajakan Istigasah Dasco Direspons Gus Miftah dengan Doa Untuk Negeri
jpnn.com, JAKARTA - Pendakwah Gus Miftah bergerak cepat menggelar doa bersama bertajuk 'Doa Untuk Negeri: Satu NU, Satu Bangsa' di Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari, Jakarta Barat, Jumat (26/12/2025) malam.
Acara yang diinisiasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut digelar sebagai respons atas musibah bencana di Sumatera serta kekhawatiran terhadap dampak cuaca ekstrem.
Pendakwah yang juga Pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji itu mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut digagas secara mendadak setelah dirinya dihubungi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Menurut Gus Miftah, Dasco menyampaikan kerinduan terhadap tradisi istigasah warga NU di tengah situasi kebencanaan.
“Baru tiga hari lalu saya ditelepon Pak Dasco. Beliau bilang rindu istigasah orang NU dan mengajak untuk menggelar doa bersama,” ujar Gus Miftah saat memberikan tausiah.
Menindaklanjuti ajakan tersebut, Gus Miftah langsung berkoordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Dia menilai peran Gus Ipul strategis karena berkaitan langsung dengan penanganan sosial dan kebencanaan.
Gus Miftah mengakui persiapan acara dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, yakni kurang dari tiga hari.
Gus Miftah bergerak cepat menggelar Doa Untuk Negeri usai mendapat dorongan istigasah dari Sufmi Dasco Ahmad.
