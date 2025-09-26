Ajang Halal Indo 2025 Jadi Bukti Komitmen Produsen Camilan
jpnn.com, JAKARTA - ChompChomp, brand makanan ringan terkemuka di Indonesia, resmi berpartisipasi dalam Halal Indonesia International Industry Expo 2025 (Halal Indo 2025), pameran produk halal terbesar di Tanah Air yang digelar di ICE BSD Tangerang pada 25–28 September 2025.
Partisipasi ini menjadi langkah strategis ChompChomp dalam memperkuat kepercayaan konsumen terhadap standar halal yang telah ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Perusahaan menegaskan keikutsertaan tersebut bukan hanya sekadar promosi, melainkan bukti konsistensi menjaga kualitas dan kehalalan produk.
Perwakilan manajemen ChompChomp Larauzi Wahyuli mengatakan, keikutsertaan merela di Halal Indo adalah bukti nyata bahwa koprporat tidak hanya fokus pada rasa, tapi juga nilai.
"Kami ingin memastikan setiap produk yang dikonsumsi pelanggan telah melalui proses yang sesuai dengan prinsip halal,” ujar Larauzi Wahyuli, perwakilan manajemen ChompChomp, dalam keterangannya di Jakarta,
Larauzi menambahkan, dengan semangat inovasi dan tanggung jawab, ChompChomp berkomitmen menjadi bagian dari gerakan global halal. Menurutnya, makanan ringan kekinian juga bisa menjadi bagian dari gaya hidup halal masa kini.
“Bagi kami, halal bukan hanya sertifikat di kemasan. Ini adalah janji kepada konsumen bahwa apa yang mereka konsumsi telah melalui proses yang bersih, etis, dan sesuai syariat,” kata Larauzi.
Lebih jauh, manajemen ChompChomp menilai partisipasi di Halal Indo 2025 mencerminkan peran aktif perusahaan dalam membangun ekosistem halal nasional. Komitmen tersebut diwujudkan tidak hanya lewat penjualan, melainkan melalui nilai berkelanjutan dan kualitas unggul untuk kepuasan pelanggan.
Partisipasi brand makanan ringan di Halal Indo 2025 tegaskan komitmen halal dan kualitas produk.
