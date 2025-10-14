Ajang LIMA Basket 2025 Tebar Gengsi, Setiap Kota Punya Juara Sendiri!
jpnn.com - Kompetisi Liga Mahasiswa (LIMA) 2025 tetap dinanti karena seluruh kampus telah mempersiapkan diri dengan matang.
Akhir pekan ini, LIMA Basket 2025 akan bergulir di Student Center Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Direktur Liga Mahasiswa Junas Miradiarsyah mengungkapkan musim ini kompetisi tetap kompetitif meski tidak digelar dengan sistem LIMA Nasional.
Format Baru LIMA Basket 2025
Format baru yang diterapkan akan membuat setiap kota, mulai dari Yogyakarta, Surabaya, Bandung, hingga Jakarta memiliki juara masing-masing.
“Melalui format empat kota ini, LIMA ingin membangun semangat kompetisi yang merata di seluruh daerah."
"Setiap kota akan punya panggung finalnya sendiri dengan kualitas penyelenggaraan dan pengalaman bertanding yang sama,” ujar Junas.
Peserta LIMA Basket 2025
LIMA 2025 akan diikuti 64 kampus dan 97 tim basket putra-putri dengan total lebih dari 1.500 student athlete.
Seluruh peserta berasal dari berbagai wilayah Indonesia yang telah melalui seleksi ketat di tingkat regional.
