Ajang Mermaid & Merman 2026 Angkat Tema Hari Bumi Lewat Aksi Bawah Air

Ajang Mermaid & Merman Indonesia 2026 hadirkan wet performance bawah air di Jakarta. Foto: El Jhon

jpnn.com, JAKARTA - Ajang Mermaid & Merman Indonesia 2026 menghadirkan inovasi baru melalui konsep “wet performance” atau penampilan bawah air yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, belum lama ini.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan El John Indonesia bersama El John Pageants sebagai bagian dari rangkaian penilaian utama para finalis.

Wet performance menjadi tahap prejudging dengan bobot penilaian mencapai 50 persen, di mana peserta diwajibkan menampilkan kemampuan mermaiding di bawah air.

General Manager El John Pageants, Bagas S Siregar, menyatakan bahwa konsep ini menekankan kombinasi teknik, koreografi, dan ekspresi artistik.

“Para finalis akan menunjukkan skill mereka underwater, bukan sekadar hobi, tetapi teknik yang benar-benar harus dikuasai,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, setiap finalis tampil maksimal selama lima menit dengan menggunakan kostum ekor (tail) serta wajib memiliki sertifikasi kemampuan underwater.

Penilaian tidak hanya berfokus pada teknik, tetapi juga pada kemampuan peserta memadukan gerakan dengan musik, kostum, dan karakter yang dibawakan.

“Penilaian itu bukan hanya teknik saja, tapi juga bagaimana mereka memadukan gerakan dengan musik, kostum, dan persona mereka,” kata Bagas.

