Ajang SENMASTER 2025, UT Komitmen Mendorong Penguatan UMKM Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Terbuka (UT) menegaskan komitmennya menjadi perguruan tinggi yang aktif memberdayakan masyarakat melalui pengamalan ilmu serta inovasi-inovasi yang dilakukan.

Hal ini terungkap dalam Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dan Gelar Hasil (SENMASTER) 2025, “Inovasi Tanpa Batas Menuju Ekosistem Pemberdayaan Masyarakat Kolaboratif,” di UTCC, Tangerang Selatan, Kamis (20/11).

DNA UT adalah pemberdayaan masyarakat, karena mereka adalah satu-satunya perguruan tinggi yang tidak ada jeda antara memberi ilmu dan mengamalkannya.

"Hal itu karena mayoritas mahasiswa kami belajar dan hidup di tengah-tengah masyarakat, tanpa perlu meninggalkan daerahnya," kata Rektor UT, Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si.

Prof Ali menjelaskan, SENMASTER merupakan agenda kegiatan penting sebagai wujud bahwa UT hadir dan terjun langsung kepada masyarakat.

Apalagi, UT memiliki mahasiswa yang tersebar hingga di pelosok daerah dan luar negeri, dengan 39 Unit Pelaksana Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) juga di mancanegara.

"Ke depan karena kami punya 39 UT daerah dan beberapa luar negeri, jadi minimal ada 39 stan. Selain dosen juga dengan mitra, masyarakat, komunitas dan tentu saja asosiasi, perkumpulan UMKM di 39 daerah kita," ujarnya.

Selain mengalokasikan dana khusus untuk pemberdayaan masyarakat, UT juga membawa istilah baru dalam kegiatan di lapangan.