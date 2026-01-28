Ajax Selangkah Lagi Resmikan Maarten Paes?

jpnn.com - Nama Maarten Paes mendadak jadi sorotan setelah disebut bakal mendarat di Ajax Amsterdam.

Klub raksasa Belanda itu kabarnya telah mencapai kata sepakat dengan FC Dallas untuk mendatangkan kiper Timnas Indonesia tersebut.

Informasi tersebut diungkapkan oleh jurnalis transfer sepak bola Eropa Fabrizio Romano.

Melalui akun media sosial X miliknya, Romano menyebut proses kepindahan Paes telah memasuki tahap final.

"Ajax telah mencapai kesepekatan untuk mengontrak Maarten Paes dari FC Dallas dengan status permanen."

"Kontrak hingga Juni 2029 dan tes medis dilakukan setelah disetujui dan diselesaikan oleh agen SEG, Boy Kuijpers," tulis Romano.

Jika tidak ada kendala, Paes akan kembali merumput di Eredivisie setelah lebih dari tiga musim berkarier di Major League Soccer (MLS).

Bersama FC Dallas, Paes tampil cukup konsisten dan menjadi pilihan utama di bawah mistar.