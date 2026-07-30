Aji Bayu Ramadhan Lulusan Terbaik IPDN, Pak Winoto Hadi dan Bu Wahyuniarti Pasti Bangga

jpnn.com - Aji Bayu Ramadhan meraih predikat lulusan terbaik Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII Tahun 2026.

Anak dari seorang buruh bangunan asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) lulus dengan IPK 3.84 dari total 1.204 lulusan yang dilantik sebagai Pamong Praja Muda.

Seusai pelantikan Pamong Praja Muda di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026), Aji mengatakan pencapaian itu menjadi kebanggaan bagi keluarga.

Pencapaiannya itu sekaligus membuktikan bahwa keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk meraih prestasi.

"Ini menjadi sebuah penghargaan dan juga kehormatan bagi kami untuk mendapatkan amanah dan juga doa langsung dari pimpinan tertinggi yang ada di Indonesia. Semoga dengan ini kami tetap semangat dan dapat menempuh tugas menjadi pamong praja yang baik ke depan," kata Aji.

Predikat lulusan terbaik tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pelantikan Lulusan IPDN sebagai Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII Tahun 2026 yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada Jumat (24/6).

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Aji adalah lulusan Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan, asal pendaftaran Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dia merupakan putra pasangan Winoto Hadi yang bekerja sebagai buruh bangunan dan Wahyuniarti, seorang ibu rumah tangga.