JPNN.com » Nasional » Humaniora » AJI Menggelar Festival Media: Jurnalis, Seniman, dan Aktivis Berkumpul di Makassar

AJI Menggelar Festival Media: Jurnalis, Seniman, dan Aktivis Berkumpul di Makassar

AJI Menggelar Festival Media: Jurnalis, Seniman, dan Aktivis Berkumpul di Makassar
Beragam stan pameran bertema jurnalisme dan kebebasan berekspresi di Festival Media AJI 2025. Foto: Januardi Husin/JPNN

jpnn.com - MAKASSAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kembali menggelar Festival Media, ini yang pertama kalinya sejak pandemi Covid-19.

Fesmed yang mengusung tema besar "Freedom” ini digelar di Benteng Ujung Pandang (Rotterdam) pada Jumat (12/9) hingga Minggu (14/9).

Ketua Panitia Festival Media 2025 Syahrul Ramadhan mengatakan tema besar tersebut dipecah menjadi tiga subtema utama, yaitu Ecology Justice (Keadilan Ekologi), Expression (Ekspresi), dan Press (Pers).

Festival ini akan melibatkan partisipasi jurnalis, aktivis, seniman, hingga pegiat NGO dari berbagai daerah di Indonesia.

“Kami membuat Festival Media dengan semangat kolaborasi, membahas persoalan dari beragam sektor,” kata Syahrul.

Selain melihat berbagai pameran bertema jurnalisme dan kebebasan berekspresi, pengunjung juga berkesempatan untuk ikut dalam berbagai kelas dan workshop.

Misalnya, workshop tentang krisis iklim, hilirisasi nikel dan keadilan energi, bioenergi, dan strategi aman bagi jurnalis perempuan.

Beragam diskusi dan kelas jurnalisme masih akan terlaksana sampai Minggu.

Festival Media kali ini adalah uji coba bagaimana jurnalis dan masyarakat sipil bersikap ketika ruang dan kebebasan dirampas

