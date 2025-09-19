Ajie Darmaji Ajukan Permohonan Perwalian Anak, Kakak Mpok Alpa Curhat Begini

jpnn.com, JAKARTA - Kakak Mpok Alpa, Banong menanggapi soal Ajie Darmaji yang mengajukan permohonan perwalian anak ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Banong mengaku tak tahu suami mendiang Mpok Alpa mengajukan permohonan perwalian itu.

"Enggak, dia cuma telepon sama si Fatih (anak Mpok Alpa), enggak sama Mpok Banong, enggak, boro-boro telepon Mpok Banong, sama Fatih doang," ujar Banong di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Dia menyayangkan sikap Ajie yang tak memberitahu keluarga Mpok Alpa terlebih dahulu perihal keputusannya tersebut.

Sebagai kakak dari mendiang Mpok Alpa, Banong merasa Ajie tak menghargai keluarganya.

"Masa gue tahu dari media, kan, enggak bagus, sedangkan dia lakinya Mpok Alpa, lah gue Mpoknya," ucap Banong.

"Keluarganya masih ada lho ini, dihargai sedikit maksudnya. Jangan digituin," sambungnya.

Sebelumnya, Suami mendiang Mpok Alpa, Ajie Darmaji mendatangi Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada Senin (15/9) lalu.