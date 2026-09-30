AJOJING di Aloha PIK2 Penuh Warna, Anjing Berkostum Ramaikan Joging Bernuansa 1980-an

jpnn.com - JAKARTA - Jika dilihat sekilas dari kejauhan, suasana di pesisir Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) pada akhir pekan lalu mungkin mengingatkan pada kelas aerobik era 1980-an. Ada warna neon muncul di mana-mana. Seorang peserta terlihat mengenakan atasan merah muda terang dengan celana kuning.

Sementara itu, peserta lainnya datang menggunakan pakaian olahraga hijau neon. Headband, kacamata berwarna, celana pendek, hingga aksesori bergaya retro ikut melengkapi penampilan mereka.

Bedanya, kali ini para peserta tidak datang sendirian. Di tangan mereka terdapat tali penuntun yang terhubung dengan golden retriever, rottweiler, husky, anjing kecil berbulu putih, hingga beragam anjing ras campuran yang ikut bergerak di sepanjang lintasan.

Suasana itu menjadi bagian dari AJOJING atau Ajak Jogging Anjing di Aloha Pasir Putih, PIK2.

Aloha Pasir Putih berkolaborasi dengan Gerak Anjing Club mengemas kegiatan jogging bersama anjing sejauh tiga kilometer dengan tema 1980-an. Konsep tersebut membuat acara tidak berhenti pada olahraga, tetapi juga menghadirkan unsur rekreasi dan ekspresi personal.

Tema retro terlihat sejak peserta berkumpul. Sejumlah pelari menggunakan kacamata hitam dan headband.

Di antara mereka ada yang memadukan kaus putih dengan celana hijau terang dan aksesori merah muda. Adapub beberapa peserta lain memilih warna biru, jingga, serta kuning yang menjadi identitas kuat busana olahraga dekade tersebut.

Anjing mereka pun tidak luput dari sentuhan kostum. Sebagian dipasangi bandana biru, bahkan ada yang diberi aksesori warna-warni pada bagian kaki.