AJP 2026 Resmi Dimulai, Wujud Kolaborasi Berkelanjutan Pertamina dan Jurnalis
jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mempertegas komitmennya dalam mendukung peran jurnalis media massa sebagai garda terdepan komunikasi publik perusahaan dengan kembali menggelar Apresiasi Jurnalistik Pertamina (AJP) 2026.
AJP juga menjadi wujud nyata sinergi dan kolaborasi Pertamina dengan jurnalis di seluruh wilayah kerja Pertamina.
Sebagai tanda dimulainya rangkaian AJP 2026, Pertamina menggelar Kick Off & Coaching Clinic AJP 2026 di Ballroom Grha Pertamina pada Kamis (2 /7).
Tak kurang dari 750 lebih jurnalis mengikuti kegiatan tersebut yang berlangsung secara hybrid. AJP 2026 mengusung tema 'Energizing Innovation'.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menjelaskan tema Energizing Innovation mencerminkan perwujudan keyakinan untuk merangkul perubahan, kemampuan beradaptasi terhadap tantangan, dan fleksibilitas untuk menciptakan solusi yang mendorong keberlanjutan.
AJP 2026 merupakan yang ke-23 tahun. Pertama kali, tahun 2003, dikenal dengan nama Pertamina Press Award.
Selanjutnya pada 2009 berubah dengan nama Anugrah Jurnalistik Pertamina atau lebih popular dengan nama AJP.
Menurut Baron, AJP hadir secara berkelanjutan dengan terus melakukan inovasi dan teroboson sesuai dinamika perubahan, sehingga tahun ini menjadi Apresiasi Jurnalistik Pertamina.
Pertamina menggelar Kick Off & Coaching Clinic AJP 2026 di Ballroom Grha Pertamina pada Kamis (2 /7)
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