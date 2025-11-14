AJSA 2025 Jadi Ruang Kreasi Bagi Mahasiswa Unika Atma Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Rektor Unika Atma Jaya, Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S (K)., menyampaikan ruang kreasi bagi generasi muda adalah hal sangat penting agar mereka bisa menghadapi masa depan dengan gemilang.

Hal itu diungkapkan Prof. Yuda saat Unika Atma Jaya (UAJ) menyelenggarakan malam penganugerahan mahasiswa berprestasi ‘Atma Jaya Student Awards (AJSA)’ di Ballroom Yustinus lantai 15, Kampus Semanggi, pada Selasa, 11 November 2025.

“AJSA bukan hanya sekadar ajang kompetisi, tetapi merupakan satu proses berkreasi dan pembentukan karakter bagi pemilik masa depan,” ungkap Prof. Yuda.

Acara tahunan ini menjadi momentum untuk memberikan apresiasi dan pengakuan atas prestasi mahasiswa UAJ di berbagai bidang, sekaligus merayakan semangat generasi muda yang penuh kreativitas dan daya saing.

Sebagai bagian dari program strategis universitas, AJSA menjadi wujud komitmen universitas untuk melahirkan insan yang humanis, unggul, dan berdaya saing global melalui pengembangan potensi manusia secara utuh.

Berbeda dari tahun sebelumnya, AJSA kini menghadirkan empat kategori penghargaan, yaitu Atma Jaya Got Talent, Tata Kelola Ormawa, Pilmapres, dan Innovative Ideas Challenge. Melalui ajang ini mahasiswa diperkenalkan dengan iklim akademis yang mengasah kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menumbuhkan daya juang akademik dan sosial.

Lebih dari 500 peserta dan tamu undangan yang hadir, euforia AJSA 2025 terasa menggema dan menciptakan suasana penuh semangat, apresiasi, dan inspirasi.

Melalui panggung AJSA 2025, banyak mimpi dan potensi baru yang hidup sebagai harapan masa depan.