Ajukan Banding, Man City Tegaskan tak Bersalah Atas Dakwaan Pelanggaran Finansial

jpnn.com - JAKARTA - Manchester City mengajukan banding atas dakwaan bersalah soal pelanggaran regulasi finansial (FFP) Liga Inggris. Man City mengonfirmasi mereka telah mengajukan banding pada Kamis 1 Oktober 2026 pukul 19.00 waktu setempat, sebagaimana dikutip dari laman resmi klub, Jumat (2/10).

Pernyataan tersebut menjelaskan klub telah mengajukan banding menyeluruh terhadap pendapat Komisi Premier League terkait masalah disipliner Premier League tersebut.

"Sikap tegas klub adalah bahwa berdasarkan berbagai alasan, pendapat tersebut memuat kesalahan materiil yang nyata—baik dari segi hukum, prinsip, maupun fakta—sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan," tulis pernyataan resmi tersebut.

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Man City mengeklaim mereka tidak bersalah atas tuduhan yang dilayangkan oleh Premier League. Mereka juga mengeklaim terdapat bukti kuat yang tak terbantahkan untuk mendukung seluruh posisi klub terkait kasus itu.

Klub menegaskan akan terus menghormati proses hukum yang berlaku.

Mereka memiliki keterbatasan dalam memberikan pernyataan lebih lanjut hingga seluruh rangkaian proses itu selesai.

Sebelumnya, Premier League mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan Manchester City bersalah atas dakwaan soal pelanggaran regulasi finansial (FFP) Liga Inggris.

Premier League menjelaskan sebuah komisi independen telah menyatakan Manchester City FC bersalah atas semua tuduhan terkait pelanggaran serius terhadap peraturan keuangan Premier League selama periode sembilan musim.