menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Ajukan Kasasi, Pengacara Vadel Badjideh: Saya Enggak Akan Pernah Berhenti

Ajukan Kasasi, Pengacara Vadel Badjideh: Saya Enggak Akan Pernah Berhenti

Ajukan Kasasi, Pengacara Vadel Badjideh: Saya Enggak Akan Pernah Berhenti
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Vadel Badjideh dan kuasa hukumnya, Oya Abdul Malik seusai sidang, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (30/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Vadel Badjideh akhirnya mengajukan upaya hukum berupa kasasi pada Selasa (25/11).

Langkah hukum itu dilakukan setelah banding yang diajukannya ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ditolak, dan justru hukumannya diperberat menjadi 12 tahun.

"Agendanya hari ini saya masukin memori kasasi," ujar Oya Abdul Malik di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa.

Baca Juga:

Dia memastikan bakal terus memperjuangkan keadilan untuk kliennya.

"Saya bilang saya enggak akan pernah berhenti sampai langit ketujuh," ucap Oya.

Sebab kata Oya, upaya hukum kasasi merupakan hak dari kliennya.

Baca Juga:

"Hak hukumnya klien saya lah. Yang jelas-jelas dalam fakta persidangannya aborsinya tidak terbukti," kata Oya.

Dalam kesempatan yang sama, dia pun menanggapi soal vonis Vadel Badjideh yang diperberat dalam tahapan banding.

Pihak Vadel Badjideh akhirnya mengajukan upaya hukum berupa kasasi pada Selasa (25/11).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI