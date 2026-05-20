Ajukan Praperadilan, Tim Kuasa Hukum Andrie Yunus Pertanyakan Mandeknya Kasus di Kepolisian
jpnn.com, JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi menggelar sidang perdana permohonan praperadilan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, pada Rabu (20/5/2026).
"Kedua belah pihak telah hadir. Selanjutnya sidang praperadilan dilaksanakan," kata Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Suparna dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.
Sidang mulai sejak pukul 10.03 WIB di Ruang Sidang Prof. H. Oemar Seni Adji Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Pembacaan tuntutan tersebut dilakukan tim pengacara Andrie Yunus dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) dihadiri Polda Metro Jaya dan dipimpin hakim tunggal praperadilan.
Saat ini, gugatan praperadilan tersebut tengah dibacakan TAUD selaku pemohon di hadapan hakim tunggal dan didengarkan pihak Polda Metro Jaya selaku termohon. Salah satu TAUD yang hadir adalah Alif Fauzi Nurwidiastomo.
Sebelumnya, TAUD mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan kaitannya kasus dugaan penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Disampaikan termohonnya, yakni Polda Metro Jaya karena dinilai telah menghentikan kasus Andrie Yunus tersebut.
Saat ini, terdapat dua laporan yang berjalan di Polda Metro Jaya, yakni Laporan Polisi Model A yang dibuat oleh kepolisian dan Laporan Polisi Model B yang sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri, kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.
