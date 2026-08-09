Akademi Basket Dewa United Group Siap Cetak Pemain Terbaik untuk Indonesia

jpnn.com - Dewa United Group mencoba berkontribusi untuk basket Indonesia dengan membuat akademi mewah dan fasilitas lengkap di kawasan Tangerang, Banten.

Di atas tanah sekitar 2.100 meter persegi dibangun megah lapangan basket berstandar internasional untuk berlatih dilengkapi dengan fasilitas penunjang macam gym, fisioterapi, hingga museum.

CEO Dewa United Group, Lexyndo Hakim mengungkapkan bahwa sejak awal punya harapan bisa melahirkan banyak talenta muda dari akademi yang dibangun.

Tidak heran pihaknya tidak main-main untuk mewujudkan hal tersebut dengan melengkapi fasilitas yang ada setelah sebelumnya punya Dewa United Sports Complex dan Dewa United Arena.

“Kami berharap gedung akademi ini menjadi salah satu pusat lahirnya talenta-talenta terbaik basket Indonesia. Kami tidak boleh hanya berbicara tentang prestasi hari ini, bukan soal Dewa United.”

“Kami harus mempersiapkan pemain untuk lima, sepuluh, bahkan lima belas tahun ke depan, yang nantinya akan hadir talenta yang mengharumkan Indonesia di kancah dunia,” ujar pria yang akrab disapa Dodo itu.

Langkah yang diambil Dewa United Group mendapatkan apresiasi dari Gubernur Banten yakni Andra Soni.

Politikus kelahiran 12 Agustus 1976 itu menyebut bahwa adanya akademi Dewa United di daerahnya akan mendorong peningkatan prestasi khususnya buat olahraga Indonesia.