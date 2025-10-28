Akademisi 32 Negara Berkumpul di Sumedang, Muncul Usul Pemindahan Markas PBB
jpnn.com, SUMEDANG - Usul pemindahan kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN) mencuat dalam konferensi internasional Bandung At 70: Assessment and Perspective To Build The World A New di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Selasa (28/10).
Hal demikian seperti diungkapkan akademisi dari Indonesia yang juga pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie di sela-sela menghadiri konferensi internasional itu.
Diketahui, sejumlah akademisi dari 32 negara menghadiri konferensi internasional demi memperingati 70 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955.
Selain Connie, beberapa akademisi dalam negeri lain yang hadir ialah Nurliah Nurdin dan Baskara Wardaya.
Connie mengatakan muncul pembahasan evaluasi PBB saat konferensi. Terutama, kemungkinan mengubah kantor pusat atau markas PBB agar tak selalu di New York, Amerika Serikat (AS).
"Saya cuma mau menggarisbawahi saja, memindahkan UN itu bukan ide baru, sudah berapa kali disampaikan," kata Guru Besar Universitas St Petersbrug itu di lokasi, Rabu.
Connie memahami tak mudah memindahkan kantor pusat PBB, karena negara-negara pemilik veto tak sepakat.
Namun, dia mengatakan Indonesia yang telah bergabung ke BRICS, bisa memanfaatkan kelompok itu untuk mempengaruhi negara lain agar kantor pusat PBB tak harus di New York.
Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menilai status markas PBB di New York perlu dievaluasi demi mewujudkan keadilan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hadiri Konferensi Internasional di IPDN, Connie Singgung BRICS jadi Bentuk Konkret Nonblok
- ICJ Putuskan Israel Wajib Memfasilitasi Bantuan PBB ke Gaza
- Menjawab Pertanyaan Sejumlah Negara Mediator, Presiden Prabowo: Indonesia Siap
- 2 Tahun Perang Gaza, PBB Ingin Tak Ada Lagi Warga Sipil Jadi Korban
- Korea Utara Tegaskan Tidak Akan Tinggalkan Program Senjata Nuklir
- Seusai Lawatan Dari Luar Negeri, Presiden Prabowo Bawa Investasi Rp 380 Triliun