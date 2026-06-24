?Akademisi Apresiasi Langkah Transformasi dan Kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Associate Profesor Universitas Nasional (Unas) Prof. Firdaus Syam mengapresiasi langkah transformasi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderl Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Hal itu disampaikannya seusai menjadi penanggap atau narasumber dalam peluncuran buku 'Jend. Pol. Listyo Sigit Prabowo, Sang Arsitektur PRESISI Polri' yang dilangsungkan di Jakarta, pada Rabu, 24 Juni 2026.

"Pertama, kita harus akui bahwa langkah perubahan (transformasi) yang dilakukan oleh Pak Listyo Sigit Prabowo sudah banyak dilakukan, seperti pada level struktural, kelembagaan, lalu program berbasis IT, sarana dan prasarana," ujar Firdaus Syam.

Hanya saja, Firdaus memberikan catatan, yakni perlu diperkuat lebih jauh dengan perubahan kultur yang masih mendapatkan atensi publik hingga kini. Karena itu, Firdaus Syam memberikan usulan untuk melakukan transformasi kultur di internal Bhayangkara.

"Pertanyaannya melalui apa untuk mengubah kultur ini? Ada dua. Pertama, jalur pendidikan. Bagaimana nanti para taruna polisi bisa melanjutkan tradisi-tradisi yang telah dikembangkan atau dicontohkan oleh Pak Listyo. Bagaimana nantinya polisi dapat menjadi lebih humanis, independen, dan profesional," kata dia.

"Kedua, perlu ada konsolidasi di internal kepolisian. Terutama sekali, karena fungsinya kamtibmas, pengayoman dan penegakan hukum ya janganlah polisi masuk ke wilayah lain yang menimbulkan persepsi publik terhadap profesionalisme polisi," tutur dia menambahkan.

Terkait responnya terhadap buku "Jend. Pol. Listyo Sigit Prabowo, Sang Arsitektur PRESISI Polri" yang ditulis oleh Ali Ramadhan, menurutnya sangat penting untuk lebih mengenal makna Presisi Polri dan sosok Kapolri itu sendiri.

"Buku yang ditulis oleh saudara Ali Ramadhan ini sangat berarti dan penting untuk lebih dekat mengenal konsep Presisi yang melekat kuat karena dipimpin langsung oleh Bapak Listyo Sigit Prabowo, sehingga mau tidak mau penulis juga harus mengupas sosoknya. Isi buku ini juga detail dan rinci menguraikan visi Presisi, problematika institusi serta prospek Bhayangkara masa depan," pungkasnya.