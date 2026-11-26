jpnn.com, JAKARTA - Kinerja Danantara yang membukukan return on equity (ROE) sebesar 8,7 persen pada 2025 mendapat apresiasi dari kalangan akademisi.

Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bina Sarana Informatika, Dr. Sarlina Sari, menilai capaian tersebut menunjukkan potensi besar aset negara dalam menghasilkan nilai ekonomi.

Berdasarkan paparan laporan keuangan Danantara, ROE sebesar 8,7 persen itu melampaui Temasek Singapura yang berada di level 7 persen. Sementara Khazanah Nasional Berhad Malaysia mencatatkan ROE sebesar 9,2 persen.

Sarlina mengatakan capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi upaya pemerintah membangun pengelolaan investasi negara yang lebih profesional dan terintegrasi.

Dia juga menilai pembentukan Danantara merupakan bagian dari visi strategis Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan aset nasional.

Menurutnya, kepemimpinan CEO Danantara Rosan Roeslani bersama jajaran manajemen turut berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perusahaan-perusahaan negara.

"Perolehan laba ini patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset negara memiliki potensi besar untuk menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan," ujar Sarlina dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/11).

Dia mengingatkan, keberhasilan lembaga pengelola investasi negara tidak boleh hanya diukur dari besarnya aset maupun keuntungan yang diperoleh.