jpnn.com - Langkah Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma melarang Kepala Sekolah Negeri (SDN) dan SMP Negeri melakukan pungutan dengan kedok apa pun patut diapresiasi sebagai bentuk keberpihakan politik terhadap orang tua murid.

"Saya menghargai langkah Bupati Brebes untuk melindungi masyarakat dari pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. Tetapi menurut saya, larangan pungutan saja belum cukup," kata Akademisi Universitas Harkat Negeri, Indra Charismiadji kepada wartawan, Minggu (22/11).

Selama puluhan tahun, kata dia, isu sekolah gratis terlalu sering dijadikan komoditas politik.

Setiap kali seorang kepala daerah melarang pungutan atau mengumumkan sekolah gratis, seolah-olah masyarakat sedang menerima hadiah dari pemimpinnya.

“Padahal, masyarakat tidak sedang meminta hadiah. Mereka sedang menuntut haknya,” ujarnya.

Ia menjelaskan Konstitusi sudah mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar.

Bahkan, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 mempertegas tanggung jawab pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan.

“Termasuk pada sekolah yang diselenggarakan masyarakat sesuai ketentuan,” jelas dia.