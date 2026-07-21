Akademisi Nilai Avatar: The Last Airbender Punya Basis Penonton yang Besar

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat industri perfilman sekaligus Akademis Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Satrio Pamungkas menilai serial Avatar: The Last Airbender dalam format live tak hanya menunjukkan perpindahan cerita dari animasi ke medium baru.

Dia menyebut serial tersebut memperlihatkan bagaimana nostalgia dan basis penggemar lama menjadi modal penting bagi industri hiburan.

Menurutnya karya yang telah memiliki banyak penggemar memberi rasa percaya diri lebih besar kepada produsen untuk menghadirkannya kembali.

“Nostalgia dalam seni hiburan itu pasti, bahkan sangat kuat. Apalagi kalau sebuah karya memang sudah mempunyai basis penonton yang banyak,” kata pria yang akrab disapa Pepo itu dalam siaran persnya, Selasa (21/7).

“Termasuk Dragon Ball, Doraemon, atau apa pun yang mempunyai basis penggemar luar biasa. Apalagi The Last Airbender, sejak awal memang sudah memiliki basis penonton yang besar,” sambungnya.

Pepo berpendapat industri akan melihat apakah penonton lama masih dapat ditarik kembali.

Menurutnya, adaptasi itu menjadi cara untuk memperkenalkan cerita tersebut kepada generasi penonton baru.

Namun, Pepo menilai mengandalkan nama besar saja tidak cukup.