Akademisi: Operasi Ketupat 2026 Direncanakan dengan Matang

jpnn.com, JAKARTA - Akademisi yang juga Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK) Albertus Wahyurudhanto memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 yang dinilai telah direncanakan secara matang.

Albertus menilai keberhasilan operasi itu tidak lepas dari kemampuan Korlantas Polri dalam mengerahkan berbagai sumber daya. Dia mengatakan sumber daya yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan anggaran, tetapi juga mencakup kualitas sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi.

“Apresiasi kami kepada Korlantas karena mampu mengerahkan sumber daya, bukan hanya anggaran, tetapi juga manusianya dan teknologinya,” ujar Albertus, Minggu (12/4).

Sebagai akademisi yang memiliki kajian khusus di bidang lalu lintas, dia melihat kekuatan utama Operasi Ketupat 2026 terletak pada aspek perencanaan. Menurutnya, perencanaan yang dilakukan tidak sekadar berbasis prosedur atau cara bertindak (CB), melainkan telah menggunakan pendekatan akademik yang lebih ilmiah.

“Perencanaannya tidak sekadar CB, tetapi menggunakan tools akademik, yaitu pendekatan prediktif dengan analisa yang scientific. Di era sekarang, teknologi sangat mendukung hal itu,” ujar dia.

Lebih lanjut, dia juga menyoroti faktor kepemimpinan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho dalam pelaksanaan di lapangan. Albertus menyebut peran Kakorlantas sangat penting dalam mengoordinasikan berbagai pihak lintas sektor sehingga pelaksanaan rekayasa lalu lintas berjalan optimal.

“Leadership dari Pak Kakorlantas mampu mengorganize berbagai komponen seperti Dishub dan pariwisata, sehingga semuanya berjalan serempak dan hasilnya menjadi baik,” katanya.

Dari sisi evaluasi, Albertus mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukan bersama Ikatan Doktor Ilmu Kepolisian Indonesia menunjukkan tingkat penerimaan publik yang sangat tinggi terhadap kebijakan yang diterapkan.