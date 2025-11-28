Akademisi Program Magister Ilmu Komunikasi UMB Hidupkan Kembali Warisan Tari Tradisional Nusantara Lewat PISN

menu
Akademisi dari Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana (UMB) dipimpin Dr. Henni Gusfa, M.Si sebagai ketua Pelaksana dan anggota tim, Engga Probi.,S.Ikom.,M.A dan Anggi Dwi Astuti.,S.Ds.,MM serta kolaborasi pelaku seni Benni Krisnawardi S.Sn bersama 20 anak dari Sanggar Tentra Taruna saat Pelatihan Co-Creation Traditional Dance dimulai pada 27 Oktober 2025 di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Foto: Humas UMB

jpnn.com, JAKARTA - Akademisi dari Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana (UMB) dipimpin Dr. Henni Gusfa, M.Si melaksanakan Pelatihan berjudul Co-Creation Traditional Dance yang dimulai pada 27 Oktober 2025.

Menurut Henni Gusfa, sebanyak 20 anak dari Sanggar Gentra Taruna mengikuti Program Inovasi Seni Nusantara (PSIN).

Peserta berasal dari beragam tingkatan pendidikan mulai sekolah menengah pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Program ini hadir di jantung destinasi pariwisata Kabupaten Pandeglang, yaitu Tanjung Lesung dengan dukungan Kementerian Ristek Dikti dalam skema pengabdian Masyarakat Inovasi Nusantara.

Dr. Henni Gusfa menjelaskan Program Inovasi Seni Nusantara  (PISN) bertujuan untuk menghidupkan kembali warisan tari tradisional Nusantara dan dikemas dalam bentuk  tarian baru yang lebih kontemporer.

Adapun aktivitas pelatihan berupa koreografi, media sosial dan design intensif di Sanggar Gentra Taruna, Kelurahan Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang.

“Hal ini menandai babak baru pelestarian seni budaya lokal melalui pendekatan swakelola pertunjukan digital,” ujar alumnus Program Doktoral Universitas Padjajaran, Bandung ini.

Menurut Henni Gusfa, Sanggar Gentra Taruna ini dijadikan prototipe pelestarian seni tari tradisional yang dikemas dalam bentuk kontemporer di wilayah pesisir Banten.

