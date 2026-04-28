Akademisi Sebut Anthony Leong Paling Tepat Pimpin HIPMI 2026–2029

jpnn.com, JAKARTA - Akademisi menilai Anthony Leong sebagai kandidat paling tepat untuk memimpin Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2026–2029.

Penilaian tersebut disampaikan William, akademisi dari Universitas Indonesia yang juga mahasiswa doktoral di Universitas Gadjah Mada.

Menurut William, terdapat tiga kriteria utama pemimpin yang mampu membawa kemaslahatan bagi organisasi, yakni jujur, amanah, dan cerdas.

Dia menilai, dari empat kandidat yang ada, Anthony Leong memiliki kombinasi paling kuat dari ketiga kriteria tersebut.

Dari sisi kejujuran, Anthony dinilai memiliki rekam jejak kewirausahaan sejak usia muda yang membentuk karakter transparan dan autentik.

William menyebut, pengalaman Anthony yang tumbuh dari dunia usaha keluarga menjadi fondasi penting dalam memahami dinamika bisnis secara langsung.

“Anthony adalah sosok yang tumbuh dari bawah, memahami realitas usaha secara langsung serta dapat memposisikan diri dengan baik,” ujar William, dalam keterangannya, Selasa (28/4).

Dari aspek amanah, Anthony dinilai menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang teruji melalui perjalanan bisnis yang dibangun secara bertahap.