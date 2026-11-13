Akademisi Tantang KKP Buka-bukaan soal Anggaran Program RAS, Singgung Selisih Rp1,6 M
jpnn.com, JAKARTA - Dosen ilmu politik Universitas Jakarta (UNIJA) Faizul Ibad mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka secara transparan struktur anggaran dan pelaksanaan program Recirculating Aquaculture System (RAS).
Desakan ini menyusul adanya dugaan selisih anggaran antara nilai program yang mencapai Rp1,6 miliar per titik dengan alokasi pekerjaan di tingkat desa yang disebut hanya berkisar Rp400 juta hingga Rp520 juta.
Dengan perbedaan tersebut, terdapat selisih sekitar Rp1,08 miliar hingga Rp1,2 miliar untuk setiap titik pembangunan.
Faizul menilai perbedaan nilai itu perlu dijelaskan secara terbuka agar publik mengetahui aliran penggunaan anggaran negara serta pihak-pihak yang menerima pembayaran.
"Pertanyaan mendasarnya sederhana: Ke mana aliran dana tersebut? Siapa yang menerima dan atas dasar apa?" ujar Faizul.
RAS merupakan sistem budidaya ikan modern berbasis teknologi sirkulasi dan pengolahan air secara berulang.
Teknologi ini dirancang untuk menghemat penggunaan air dan lahan sekaligus meningkatkan efisiensi budidaya perikanan.
Program tersebut semula diharapkan menjadi salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha perikanan berbasis teknologi.
RAS merupakan sistem budidaya ikan modern berbasis teknologi sirkulasi dan pengolahan air secara berulang yang digagas oleh KKP
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