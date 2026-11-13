menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Akademisi Tantang KKP Buka-bukaan soal Anggaran Program RAS, Singgung Selisih Rp1,6 M

Akademisi Tantang KKP Buka-bukaan soal Anggaran Program RAS, Singgung Selisih Rp1,6 M

Akademisi Tantang KKP Buka-bukaan soal Anggaran Program RAS, Singgung Selisih Rp1,6 M
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi. Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Foto: KKP

jpnn.com, JAKARTA - Dosen ilmu politik Universitas Jakarta (UNIJA) Faizul Ibad mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka secara transparan struktur anggaran dan pelaksanaan program Recirculating Aquaculture System (RAS).

Desakan ini menyusul adanya dugaan selisih anggaran antara nilai program yang mencapai Rp1,6 miliar per titik dengan alokasi pekerjaan di tingkat desa yang disebut hanya berkisar Rp400 juta hingga Rp520 juta.

Dengan perbedaan tersebut, terdapat selisih sekitar Rp1,08 miliar hingga Rp1,2 miliar untuk setiap titik pembangunan.

Baca Juga:

Faizul menilai perbedaan nilai itu perlu dijelaskan secara terbuka agar publik mengetahui aliran penggunaan anggaran negara serta pihak-pihak yang menerima pembayaran.

"Pertanyaan mendasarnya sederhana: Ke mana aliran dana tersebut? Siapa yang menerima dan atas dasar apa?" ujar Faizul.

RAS merupakan sistem budidaya ikan modern berbasis teknologi sirkulasi dan pengolahan air secara berulang.

Baca Juga:

Teknologi ini dirancang untuk menghemat penggunaan air dan lahan sekaligus meningkatkan efisiensi budidaya perikanan.

Program tersebut semula diharapkan menjadi salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha perikanan berbasis teknologi.

RAS merupakan sistem budidaya ikan modern berbasis teknologi sirkulasi dan pengolahan air secara berulang yang digagas oleh KKP

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI