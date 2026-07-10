Akademisi Unair Dukung Polri Usut Korupsi Batu Bara & TPPU Tanpa Pandang Bulu

jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Prawitra Thalib mendukung penuh langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dan Polda Metro Jaya mengusut dugaan korupsi pasokan batu bara yang disertai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Ini ujian penting bagi komitmen penegakan hukum yang bersih, profesional, dan transparan," tutur Prawitra, dalam keterangannya pada Jumat (10/7).

Ia lantas mengapresiasi gerak cepat penyidik yang telah melakukan penggeledahan di sejumlah titik strategis, mulai dari De'Clan Signature Cipete, Koin Money Changer, hingga sebuah rumah mewah di kawasan Sentul.

Dari operasi itu, polisi mengamankan aset dan barang bukti dengan nilai yang sangat fantastis, ditaksir mencapai Rp500 miliar.

Besarnya nilai barang bukti yang diamankan menunjukkan perkara ini harus ditangani secara serius, profesional, transparan, dan independen.

"Proses penyidikan wajib diberikan ruang untuk berjalan tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun,” ujarnya.

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Ketua Pusat Studi Kepolisian Unair ini juga menekankan prinsip equality before the law harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Menurutnya, siapa pun yang terbukti terlibat wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, tanpa melihat jabatan maupun latar belakang institusi.