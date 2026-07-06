Akademisi Ungkap Organizational Sustainability Jadi Kunci Daya Saing Bisnis

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Program Studi Magister Manajemen Unika Atma Jaya, Rm. Thomas Ulun Ismoyo, S.S., M.M., M.Hum., Ph.D., CHRP mengatakan sustainability atau keberlanjutan seringkali dipahami sebatas isu lingkungan, energi, atau program sosial.

Padahal, konsep ini memiliki cakupan yang jauh lebih luas. Keberlanjutan juga mencakup konteks organisasi yang berkaitan erat dengan bagaimana perusahaan membangun budaya kerja, mendorong inovasi, mengambil keputusan, serta menjaga kinerja bisnis dalam jangka panjang.

"Menghadapi persaingan yang makin ketat, pemahaman terhadap Organizational Sustainability menjadi salah satu faktor untuk terus beradaptasi dan bertumbuh," kata Prof. Thomas, Senin (6/7).

Sustainability dalam Organisasi

Harvard Business Review (2025) mengungkapkan memenuhi komitmen keberlanjutan akan menuntut perusahaan untuk mentransformasi model bisnis dan arsitektur organisasinya. Bahkan, dalam catatan Harvard hal itu dalam skala yang melampaui transformasi yang dipicu oleh teknologi digital dan kecerdasan buatan.

Namun, transformasi sebesar ini tidak akan berjalan tanpa satu faktor mendasar, yaitu manusia yang memimpinnya.

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Bersamaan dengan hal itu, dilansir dari Deloitte (2026).

Sebab, keunggulan kompetitif kini tidak lagi didorong oleh diferensiasi teknologi, melainkan oleh keunggulan sumber daya manusia. Teknologi, seperti Artificial Intelligence (AI) dapat ditiru, tetapi manusia tidak.