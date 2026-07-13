Akan ada kejutan untuk PPPK & P3K PW di Pidato Presiden 16 Agustus, ini bocorannya.

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Guru dan Tenaga Kependidikan (GTKN) Ratna Purwakesi mengungkapkan akan ada kejutan untuk PPPK dan PPPK paruh waktu (P3K PW) di Pidato Presiden 16 Agustus 2026.

Dia pun memberikan sedikit bocoran mengenai pidato orang nomor satu di Indonesia itu.

Menurut Ratna, pascapertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Presetyo Hadi, ada sinyalemen dari pihak Istana bahwa menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kabar baik untuk ASN termasuk PPPK paruh waktu dalam pidato kenegaraannya.

"Menurut Pak Sufmi, Presiden Prabowo akan menyampaikan kebijakan dalam penyelesaian masalah guru. Ini akan menjadi kabar yang menggembirakan," kata Ratna kepada JPNN.com, Senin (13/7/2026).

Ratna berharap, kebijakan yang diumumkan Presiden Prabowo itu tidak hanya menyangkut nasib guru PPPK paruh waktu, tetapi juga nasib tenaga kesehatan (nakes), tenaga kependidikan (tendik), dan tenaga teknis.

Sinyal positif dari Istana itu, menurut Ratna, makin kuat auranya saat pelaksanaan Forum Grup Diskusi di Gedung DPR RI pada 9 Juli 2026.

Ratna yang ikut hadir dalam FGD itu menyampaikan sejumlah aspirasi dari GTKN sebagai berikut:

1. Kejelasan status honorer atau non-ASN agar terakomodasi menjadi PPPK paruh waktu atau P3K PW.