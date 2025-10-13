menu
Akarsana Digital PR & Fortitude Security Singapura Jalin Kolaborasi Strategis
Fortitude Security Consultancy, perusahaan konsultan keamanan asal Singapura, resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan Akarsana Digital PR. Foto: dok Akarsana Digital PR

jpnn.com, JAKARTA - Fortitude Security Consultancy, perusahaan konsultan keamanan asal Singapura, resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan Akarsana Digital PR dari Indonesia.

Nota kesepahaman itu menjadi langkah awal bagi kedua perusahaan untuk menggabungkan kekuatan di bidang keamanan digital, riset teknologi, dan komunikasi strategis.

Adapun penandatanganan dokumen dilakukan oleh Mohd Azhad Shariff, CEO Fortitude Security Consultancy, dan CEO Akarsana Digital PR, Tubagus Dudy.

CEO Akarsana Digital PR Tubagus Dudy menyampaikan kesepakatan tersebut antara lain soal riset dan pengembangan bersama,  berbagi peluang bisnis lintas negara, hingga memperkuat pemahaman regional di bidang keamanan dan komunikasi digital.

“Kami melihat kerja sama ini sebagai jembatan antara keamanan dan komunikasi modern. Dunia digital butuh keduanya berjalan beriringan,” ujar Tubagus Dudy.

"Kami berencana melanjutkan dengan proyek bersama dan program pertukaran keahlian di tahap berikutnya," kata Dudy.

CEO Fortitude Security Consultancy Mohd Azhad Shariff menambahkan kolaborasi ini membuka peluang untuk mengembangkan solusi keamanan yang lebih cerdas, aman, dan berdampak luas di kawasan Asia Tenggara.

Kerja sama ini juga menandai sinergi antara dua bidang yang kini makin beririsan, yakni security tech dan digital strategy.

