Akbar Faizal Sentil Gibran: Jangan Cuma Datang ke SPBU, Panggil Menteri dan Cari Solusi

jpnn.com, JAKARTA - Politikus dan mantan Anggota DPR Akbar Faizal mengkritik langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengunjungi salah satu SPBU terkait persoalan yang terjadi di lapangan.

Akbar menilai kunjungan tersebut tidak cukup jika tidak disertai agenda penyelesaian masalah yang konkret.

Hal itu disampaikan Akbar melalui akun X miliknya, @akbarfaizal68, saat mengomentari cuplikan video kunjungan Gibran di salah satu SPBU.

"Kunjungan ke lokasi problem seperti dalam video ini sama sekali tak membantu," tulis Akbar dikutip JPNN.com, Sabtu (12/9).

Menurut dia, Gibran seharusnya menggunakan kewenangannya untuk mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait.

Akbar menyarankan Gibran memanggil Menteri ESDM, Kapolri, Menteri Keuangan, serta kementerian dan lembaga lain yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

"Mengapa masalah ini berulang, apa jalan keluarnya, di mana hambatannya, siapa bertanggung jawab apa, mana skala prioritas, dan lain-lain," ujar Akbar.

Dia juga meminta agar pemerintah segera menyiapkan skenario penanganan, mulai dari langkah jangka pendek hingga solusi jangka menengah dan panjang.