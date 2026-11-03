AKBP Andika Dicopot Kapolri Suyudi, Sekjen PBNU Bilang Begini

jpnn.com - Keputusan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mencopot AKBP Andika Dharma Sena dari jabatan kapolres Sukoharjo menuai apresiasi dari Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Gus Gudfan Arif.

Pencopotan AKBP Andika berkaitan dengan polemik atas tindakan polisi menggeledah Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo yang diwarnai perlakuan tak pantas terhadap santriwati.

Gus Gudfan memberikan apresiasi terhadap Kapolri Suyudi yang sangat responsif dan terbuka terhadap saran, kritik, serta keluhan masyarakat.

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"Langkah ini menunjukkan bahwa Polri tidak menutup diri terhadap evaluasi, terutama dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional dan berkeadilan,” kata Gus Gudfan dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Gus Gudfan juga menyampaikan terima kasih dan dukungan kepada Kapolri atas langkah pemeriksaan terhadap pejabat kepolisian terkait penggeledahan ponpes itu, termasuk memutasi Kapolres Sukoharjo ke Mabes Polri untuk menjalani evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut.

"Ini menunjukkan kesungguhan Polri dalam melakukan pembenahan internal tanpa mengabaikan aspirasi masyarakat," ujarnya.

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Menurutnya, langkah tersebut merupakan wujud nyata komitmen Kapolri Suyudi untuk membangun institusi kepolisian yang semakin profesional, terbuka, dan dekat dengan masyarakat.

"Inilah semangat Polri bersama masyarakat. Polisi hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Ketika ada keluhan, didengarkan. Ketika ada kekeliruan, dievaluasi, dan ketika ada dugaan pelanggaran, diperiksa sesuai aturan," tuturnya.