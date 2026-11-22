jpnn.com - AKBP Dr. Benny Cahyadi yang baru empat bulan menjabat Kapolres Sukabumi dimutasi dalam jabatan baru sebagai Kepala Bagian Kerja Sama Biro Operasi (Kabagkerma Roops) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penugasan baru AKBP Benny tertuang dalam Surat Telegram Mutasi Pamen Polri bernomor ST-2599.

"AKBP Benny Cahyadi S.H., S.I.K., M.H. NRP 85122010, Kapolres Sukabumi Polda Jabar diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagkerma Roops Polda NTT," bunyi Telegram tersebut.

Posisi Kapolres Sukabumi baakal dipimpin AKBP Sonny Harsono yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pandeglang.

AKBP Benny Cahyadi resmi menjabat sebagai Kapolres Sukabumi pada Kamis (30/7/2026). Selama bertugas di Sukabumi, kepemimpinannya banyak disorot karena pendekatan humanis dan ketegasan terhadap penyakit masyarakat.

Beberapa programnya yang menonjol antara lain Gerakan Sukabumi Zero Alkohol, selama memimpin Benny selalu Menggencarkan patroli dan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) untuk memberantas peredaran minuman keras ilegal yang memicu gangguan kamtibmas.

Kemudian, melalui program Jumat Keliling & Pendekatan Sosial, Benny juga aktif turun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi warga serta membantu warga kurang mampu, seperti saat menyambangi keluarga nelayan di kawasan pesisir Palabuhanratu.

Terakhir, Keterbukaan Informasi & Edukasi Pelajar. Mendorong transparansi komunikasi dengan insan pers serta menyambangi sekolah-sekolah untuk mengedukasi pelajar mengenai bahaya narkoba dan perundungan.