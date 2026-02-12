menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » AKBP Didik Diperiksa Mabes Polri, Dugaan Kasusnya Sangat Berat

AKBP Didik Diperiksa Mabes Polri, Dugaan Kasusnya Sangat Berat

AKBP Didik Diperiksa Mabes Polri, Dugaan Kasusnya Sangat Berat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid. ANTARA/Dhimas B.P

jpnn.com, MATARAM - AKBP Didik Putra Kuncoro dinonaktifkan dari jabatan Kapolres Bima Kota.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Mohammad Kholid membenarkan hal itu.

"Kapolres (AKBP Didik) sudah dinonaktifkan," kata Kholid melalui pesan tertulis aplikasi WhatsApp, Kamis.

Baca Juga:

Dia tidak menerangkan lebih lanjut perihal buntut menonaktifkan AKBP Didik dalam jabatan kapolres tersebut.

Kholid hanya menegaskan bahwa yang personel Polri dalam pangkat Perwira Menengah (Pamen) tersebut kini tengah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri.

"Sedang dilakukan pemeriksaan di mabes," ujarnya.

Baca Juga:

Perihal pengganti AKBP Didik dalam jabatan Kapolres Bima Kota, Kholid membenarkan perihal isu yang berkembang bahwa AKBP Catur Erwin Setiawan, Kepala Subdirektorat III Reserse Kriminal Umum Polda NTB kini menduduki jabatan tersebut dalam periode tertentu.

"Iya, betul (AKBP Catur)," ucap Kholid.

Mabes Polri memeriksa AKBP Didik Putra Kuncoro mantan Kapolres Bima Kota. Dugaan kasusnya sangat berat

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI