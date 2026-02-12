AKBP Didik Diperiksa Mabes Polri, Dugaan Kasusnya Sangat Berat
jpnn.com, MATARAM - AKBP Didik Putra Kuncoro dinonaktifkan dari jabatan Kapolres Bima Kota.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Mohammad Kholid membenarkan hal itu.
"Kapolres (AKBP Didik) sudah dinonaktifkan," kata Kholid melalui pesan tertulis aplikasi WhatsApp, Kamis.
Dia tidak menerangkan lebih lanjut perihal buntut menonaktifkan AKBP Didik dalam jabatan kapolres tersebut.
Kholid hanya menegaskan bahwa yang personel Polri dalam pangkat Perwira Menengah (Pamen) tersebut kini tengah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri.
"Sedang dilakukan pemeriksaan di mabes," ujarnya.
Perihal pengganti AKBP Didik dalam jabatan Kapolres Bima Kota, Kholid membenarkan perihal isu yang berkembang bahwa AKBP Catur Erwin Setiawan, Kepala Subdirektorat III Reserse Kriminal Umum Polda NTB kini menduduki jabatan tersebut dalam periode tertentu.
"Iya, betul (AKBP Catur)," ucap Kholid.
Mabes Polri memeriksa AKBP Didik Putra Kuncoro mantan Kapolres Bima Kota. Dugaan kasusnya sangat berat
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Nasib AKP Malaungi, Kasat Resnarkoba yang Jadi Tersangka Peredaran Sabu-Sabu
- Reformasi Kultural: Polri Menuju Institusi Sipil yang Memihak Warga
- Pesawat Smart Air Ditembak di Boven Digoel, Polri Turunkan Tim
- 21 Mahasiswa STIK Angkatan 83 Tiba di Aceh Barat, Bantu Masyarakat Terdampak Bencana
- Polri dan KPAI Didesak Usut Diskriminasi Terhadap Siswa SD Kalam Kudus
- Fiks! Jenderal Sigit Tak Perlu Jadi Petani, Ini Kata Istana soal Polri di Bawah Kementerian