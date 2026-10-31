AKBP Edy Herwiyanto Ayah Wali Kota Kediri Dicopot dari Jabatan di Polda Jatim

jpnn.com - AKBP Edy Herwiyanto (EH), ayah Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dicopot dari jabatan setelah menjalani pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri.

Pencopotan AKBP Edy dikonfirmasi Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast.

"Memang benar, terdapat mutasi terhadap AKBP EH dan sebagaimana tercantum dalam mutasi tersebut, yang bersangkutan dimutasikan dalam rangka pemeriksaan," kata Abast di Surabaya, Jumat (30/10/2026).

Pencopotan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolda Jawa Timur Nomor ST/1271/X/KEP/2026 tertanggal 29 Oktober 2026.

Edy yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan (Kabag Wassidik) Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Jatim dimutasi menjadi perwira menengah di direktorat yang sama.

Mutasi tersebut dilakukan dalam rangka pemeriksaan yang ditangani Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.

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Dengan pergeseran itu, AKBP Edy kini tidak lagi menduduki jabatan struktural di Polda Jatim.

Namun, Kombes Abast mengatakan Polda Jatim belum dapat memberikan penjelasan mengenai materi pemeriksaan karena proses tersebut ditangani langsung oleh Mabes Polri.