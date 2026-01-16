AKBP Fahrian Ajak Masyarakat Perangi Narkoba, Lapor ke 110 Hingga WA Pribadi Kapolres

jpnn.com, BENGKALIS - Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Ajakan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar melalui layanan pengaduan resmi kepolisian.

Masyarakat diminta tidak ragu melaporkan segala bentuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan sekitar.

Polres Bengkalis menyediakan layanan Call Center Polri 110 yang aktif selama 24 jam guna menerima laporan dari masyarakat.

Selain melalui Call Center 110, masyarakat juga dapat menyampaikan informasi atau laporan secara langsung melalui nomor WhatsApp Kapolres Bengkalis di 0813-8238-2005.

AKBP Fahrian menegaskan partisipasi masyarakat sangat penting dalam memutus mata rantai peredaran narkoba yang dapat merusak generasi muda dan mengancam keamanan serta ketertiban masyarakat.

“Pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan oleh kepolisian saja. Dibutuhkan peran serta masyarakat untuk melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan narkoba agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,” imbuh Fahrian, Jumat (16/1).

Alumni Akpol 2005 ini juga menjamin kerahasiaan identitas pelapor sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat yang memberikan informasi.