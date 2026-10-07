AKBP Muhammad Anton Pecat Tiga Polisi, Kesalahannya Fatal

jpnn.com, BIMA - Terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi Polri, tiga polisi Polres Bima dipecat secara tidak hormat.

Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar memimpin upacara pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) tiga personel berinisial MR, HF, dan NA.

AKBP Muhammad Anton menyatakan keputusan pemberhentian tersebut merupakan bagian dari penegakan disiplin dan kode etik untuk menjaga profesionalitas serta kehormatan institusi Polri.

"Keputusan PTDH harus diberikan dan dilaksanakan demi kepastian serta menjaga citra dan wibawa Polri," katanya dalam amanat upacara di Lapangan Apel Mapolres Bima, Selasa.

Dia menegaskan bahwa keputusan PTDH tidak diambil secara serta-merta, melainkan melalui proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

"Setiap tindakan memiliki konsekuensi dan setiap pilihan yang diambil oleh setiap individu akan menentukan masa depannya sendiri," ujar dia.

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Kapolres meminta seluruh personel menjadikan pemberhentian tersebut sebagai pelajaran untuk menghindari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun mencoreng nama baik institusi.

Menurut dia, setiap anggota Polri mendapat kepercayaan negara untuk menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Karena itu, personel harus menjaga kepercayaan tersebut melalui pelaksanaan tugas yang profesional dan bertanggung jawab.