AKBP Ratna Ungkap 5 Tersangka Pembunuhan di Kendal, Seorang Wanita Terlibat, Sadis!
jpnn.com - Tim Polres Kendal, Jawa Tengah menangkap lima orang terduga pelaku pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan di sebuah gedung kosong dalam kondisi tangan terborgol pada 6 Oktober 2026.
Kapolres Kendal AKBP Ratna Quratul Ainy menyebut pembunuhan terhadap korban bernama Donna Nuzulul Aditya (29) diduga dipicu sakit hati para pelaku.
Para tersangka ditangkap di sejumlah lokasi berbeda, yakni Kota Cilegon, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Kendal pada kurun waktu 28 Oktober sampai 3 November 2026.
Selain empat pelaku itu, polisi juga menangkap seorang perempuan yang terlibat dalam peristiwa tersebut, sekaligus membawa kabur telepon seluler serta sepeda motor milik korban.
AKBP Ratna menuturkan peristiwa itu bermula saat korban bersama empat pelaku, masing-masing FW, AB, SP, dan AFS sedang pesta minuman beralkohol di sebuah ruko kosong Desa Kebondalem, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal.
Kemudian, tersangka FW merasa sakit hati dan merencanakan pembalasan terhadap korban.
Korban kemudian dibujuk untuk kembali pesta minuman beralkohol di bangunan kosong di Jalan Arteri Brangsong, yang akhirnya menjadi lokasi pembunuhan.
Para terduga pelaku kemudian menganiaya korban hingga tak berdaya, kemudian memborgol tangan korban di teralis jendela bangunan itu.
Kapolres Kendal AKBP Ratna Quratul Ainy mengungkap motif pembunuhan di Kendal. Para pelaku disebut sadis. Ada wanita terlibat.
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