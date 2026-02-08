AKBP Roby Heri Saputra Berselingkuh, Hukumannya Dinilai Terlalu Ringan
jpnn.com - Hukuman etik yang diberikan kepada AKBP Roby Heri Saputra dinilai terlalu ringan oleh kuasa hukum pelapor kasus perselingkungan mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat itu.
Oleh karena itu pelapor mempertimbangkan langkah hukum pidana terkait kasus perselingkuhan berujung si wanita melakukan aborsi.
Kuasa hukum pelapor C. Wicaksana, Albert Sinay menyoroti putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap mantan AKBP Roby Heri.
Sidang KKEP menyatakan AKBP Roby melanggar Pasal 8, Pasal 8 huruf c angka 3, serta Pasal 13 huruf f Perpol Nomor 7 Tahun 2022.
Adapun, Pasal 13 huruf f Perpol Nomor 7 Tahun 2022 berbunyi, "Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian dilarang melakukan perzinaan dan/atau perselingkuhan".
Sidang KKEP menjatuhkan sanksi berupa pernyataan perbuatan tercela, kewajiban menyampaikan permohonan maaf serta lisan dan tertulis.
Selain itu, perwira menengah dengan dua melati di pundak itu juga harus menjalani penempatan pada tempat khusus alias penahanan.
Hukuman etik yang diberikan kepada AKBP Roby Heri Saputra dinilai terlalu ringan oleh kuasa hukum pelapor kasus perselingkungan polisi itu.
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