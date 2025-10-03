AKBP Ruri Serahkan Bantuan Mesin Pipil Jagung dari Kapolri kepada 2 Kelompok Tani
jpnn.com - Kapolres Banyuasin AKBP Ruri Prastowo menyerahkan bantuan dua mesin pipil jagung dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada dua kelompok tani.
Bantuan mesin pipil jagung ini diserahkan secara simbolis kepada dua penerima manfaat, yaitu Ketua Poktan Tani Mukti dari Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago Tefuri, dan Ketua Poktan Tani Jaya dari Desa Telang Karya, Kecamatan Muara Telang Yudi Setiawan.
Dalam sambutannya, AKBP Ruri menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan bentuk bakti Polri kepada masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian.
“Ini merupakan bentuk perhatian Kapolri untuk membantu para petani. Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produksi dan pendapatan kelompok tani,” sampai Ruri, Jumat (3/10/2025).
Bantuan alat mesin pertanian ini diharapkan dapat meringankan beban dan mempercepat proses pasca panen para petani jagung.
"Dengan adanya bantuan ini, diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomis hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah Banyuasin, ini juga untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan," kata Ruri.
Polres Banyuasin berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemberdayaan masyarakat yang dapat menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. (mcr35/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Cuci Hati
