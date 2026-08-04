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AKBP Samuel Jamin Transparansi Penyidikan Kasus Pembunuhan Siswi SMP di Nabire

AKBP Samuel Jamin Transparansi Penyidikan Kasus Pembunuhan Siswi SMP di Nabire
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Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu. ANTARA/Ali Nur Ichsan

jpnn.com - Kepolisian menjamin proses penyidikan kasus dugaan pembunuhan seorang siswi SMP berinisial CKC (14) tewas dibakar secara keji dan berencana oleh mantan kekasihnya, AWS (15) di Nabire.

Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu mengatakan pengusutan dilakukan secara transparan dengan melibatkan keluarga korban dalam setiap perkembangan penanganan perkara.

AKBP Samuel juga telah bertemu langsung dengan ibu korban, Maria Tasik, yang didampingi Wakil Ketua Ikatan Keluarga Toraja (IKT) Nabire Ruben Tandi, serta kuasa hukum keluarga Marsius Ginting untuk menyampaikan perkembangan penyidikan.

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"Beliau menginginkan penanganan proses pidana ini benar-benar transparan dan memiliki progres yang bisa terlihat. Kami juga sepakat seluruh perkembangan penyidikan akan disampaikan melalui kuasa hukum keluarga," kata Samuel seusai pertemuan dengan keluarga korban, Senin (3/8/2026).

Keluarga korban menginginkan proses hukum berjalan secara terbuka, termasuk penyampaian perkembangan hasil penyidikan maupun koordinasi dengan kejaksaan hingga perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Dia menyebut penyidik telah melengkapi administrasi penyidikan, mulai dari laporan polisi, hasil visum, surat perintah penyelidikan dan penyidikan, hingga permohonan penyitaan barang bukti kepada pengadilan.

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Hasil gelar perkara menetapkan kasus tersebut telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan sekaligus menetapkan AWS sebagai tersangka.

Selain itu, pihak kepolisian juga telah memeriksa tiga orang saksi yang mengetahui rangkaian peristiwa sebelum dan sesudah kejadian.

Kepolisian menjamin proses penyidikan kasus dugaan pembunuhan seorang siswi SMP berinisial CKC (14) tewas dibakar mantan pacar dilakukan transparan.

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