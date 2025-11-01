AKBP Toni Kasmiri Minta Polisi Ubah Mindset Pengamanan Jadi Pelayanan

jpnn.com - Kapolres Lampung Selatan (Lamsel) AKBP Toni Kasmiri meminta para anggotanya mengubah mindset dalam bertugas, yakni pola pikir dari pengamanan menjadi pelayanan.

Hal itu disampaikan AKBP Toni saat menggelar upacara serah terima enam pejabat utama (PJU) di lingkungan Polres Lampung Selatan, di Kalianda, Jumat (31/10/2025).

"Pada intinya jabatannya itu amanah tidak ada yang kekal. Polisi bukan hanya pengamanan, tetapi juga pelayanan kepada masyarakat," kata Toni.

"Pejabat baru harus hadir dengan semangat baru, mendengarkan keluhan masyarakat, serta memberikan solusi yang cepat dan tepat,” lanjutnya.

Perwira menengah Polri itu menjelaskan polisi harus menganggap masyarakat itu bukan musuh, melainkan keluarga dan saudara.

Menurutnya, peran Polri tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum dan pengamanan, tetapi juga pada pelayanan kepada masyarakat.

Kapolres juga menekankan bahwa setiap anggota Polri, khususnya para kapolsek, memiliki tanggung jawab besar sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas kamtibmas dan menjalin kedekatan dengan masyarakat.

"Saya berharap pejabat yang baru dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pendekatan humanis. Masyarakat harus merasa aman, nyaman, dan percaya bahwa Polri selalu hadir untuk mereka," ucapnya.