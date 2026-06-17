AKBP Verena Persilakan Tiyo Ardianto Bikin Laporan Polisi
jpnn.com - Polisi merepsons pernyataan eks Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) Tiyo Ardianto mengaku menemukan sebuah benda yang diduga alat pelacak di bawah mobil yang dikendarainya.
Penemuan alat pelacak tersebut diunggah Tiyo melalui akun pribadinya di Instagram @tiyoardianto_ pada Sabtu malam (13/6).
Tiyo menemukan alat pelacak tersebut setelah mengikuti unjuk rasa di Pertigaan Gejayan, Kabupaten Sleman.
Dalam video tersebut Tiyo mengambil alat pelacak yang dipasang di bawa mobil berwarna hitam tersebut.
Menurut Tiyo, alat pelacak PBX Finder terdeteksi muncul lewat notifikasi di ponsel miliknya.
Kasubbid Penmas Bidhumas Polda DIY AKBP Verena mengatakan pihaknya masih belum menerima laporan dari yang bersangkutan.
"Kami mempersilakan saudara Tiyo atau pihak yang dirugikan untuk segera membuat laporan resmi ke Polda DIY," kata Verena, dikutip dari JPNN Jogja, Rabu (17/6/2026).
Dia mengatakan bahwa laporan yang bersangkutan penting sebagai dasar hukum untuk dilakukannya penyelidikan secara prosedural, objektif dan mendalam.
Polisi mempersilakan eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto membuat laporan polisi soal penemuan alat pelacak di kendaraannya.
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