AKBP Wikha Ardilestanto Resmi Jabat Kapolres Kepulauan Seribu Gantikan Argadija Putra

jpnn.com, KEPULAUAN SERIBU - Tongkat estafet kepemimpinan Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Seribu resmi berganti.

AKBP Wikha Ardilestanto kini resmi menakhodai korps Bhayangkara di wilayah kepulauan tersebut, menggantikan AKBP Argadija Putra yang mendapatkan promosi jabatan baru di lingkungan Polda Metro Jaya.

“Kami menyampaikan rasa terima kasih kepada pejabat utama, seluruh personel Polres dan Polsek jajaran, serta elemen masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan tugas selama kurang lebih satu tahun empat bulan menjabat sebagai Kapolres Kepulauan Seribu,” kata AKBP Argadija Putra dalam kegiatan Farewell dan Welcome Parade di Mako Perwakilan Polres Kepulauan Seribu, Marina Ancol, Jakarta Utara, Sabtu.

Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh personel apabila selama bertugas terdapat kekhilafan, baik dalam perkataan maupun tindakan.

Menurut dia, pergantian kepemimpinan itu merupakan momentum untuk melanjutkan pengabdian dan memperkuat komitmen Polres Kepulauan Seribu dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Meningkatkan profesionalisme anggota, serta mempererat sinergi dengan masyarakat di wilayah Kepulauan Seribu,” ujar Argadija.

Sementara itu, Kapolres Kepulauan Seribu yang baru AKBP Wikha Ardilestant menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian AKBP Argadija Putra selama memimpin Polres Kepulauan Seribu.

Wikha juga mengajak seluruh personel untuk terus memperkuat kebersamaan, meningkatkan kinerja, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.