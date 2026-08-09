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Akhir Agustus 2026, 100 Unit Sekolah Rakyat Mulai Aktif

Akhir Agustus 2026, 100 Unit Sekolah Rakyat Mulai Aktif
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Siswa menjalani Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Handayani, Jakarta Timur, Senin (14/7/2025). Foto: ANTARA/Siti Nurhaliza.

jpnn.com, JAKARTA - Pada akhir Agustus 2026 atau setelah perayaan Hari Kemerdekaan RI, sebanyak 50 hingga 100 unit bangunan baru program Sekolah Rakyat mulai aktif.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bangunan yang telah rampung tersebut nantinya beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.

"Jadi, mulai aktif itu akhir Agustus 2026 setelah HUT RI, 50 sampai 100 unit sekolah baru akan jadi di seluruh Indonesia," kata Teddy di Tangerang, Sabtu (8/8).

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Teddy menjelaskan, konsep sekolah rintisan program Sekolah Rakyat ini diterapkan agar proses belajar mengajar bagi anak-anak, tidak harus menunggu selesainya pembangunan fisik gedung permanen yang membutuhkan waktu sekitar satu tahun.

"Karena pembangunan butuh waktu mungkin setahun. Tetapi anak sekolah tidak boleh terlambat, harus segera. Makanya ada yang rintisan. Tahun lalu awal sudah terlaksana, ini dilanjutkan," ujarnya.

Teddy menjelaskan program ini adalah langkah pemerintah untuk menekan angka putus sekolah bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

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"Khusus untuk wilayah Banten, pemerintah akan menghadirkan dua sekolah baru, serta enam sekolah lainnya dengan format rintisan serupa sebagai fasilitas Sekolah Rakyat," kata dia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan saat ini pemerintah menargetkan lebih dari 150 ribu siswa dari kota/kabupaten di Indonesia masuk program Sekolah Rakyat pada 2027.

Pada akhir Agustus 2026 atau setelah perayaan Hari Kemerdekaan RI, sebanyak 50 hingga 100 unit bangunan baru program Sekolah Rakyat mulai aktif.

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