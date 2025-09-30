Akhir Kisah Pratama Arhan dan Azizah Salsha Setelah 2 Tahun Nikah

jpnn.com, TANGERANG - Pasangan selebritas Pratama Arhan dan Azizah Salsha akhirnya bercerai setelah 2 tahun menikah.

Pratama Arhan kini menduda setelah sidang ikrar talak yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tigaraksa, Senin (29/9).

Kuasa hukum Pratama Arhan, Singgih Tomi Gemilang, menyampaikan dengan ditutupnya agenda pembacaan talak, berakhirlah hubungan pernikahan antara kliennya dan Azizah Salsha.

"Dengan selesainya agenda pembacaan talak ini, selesai sudah rangkaian persidangan dan dengan itu pula berakhir hubungan pernikahan," kata Singgih di Tangerang.

Menurutnya, pengucapan ikrar talak diwakili olehnya sebagai seorang Muslim, dengan status kuasa istimewa.

Adapun Pratama Arhan tidak bisa hadir dalam persidangan karena persiapan kompetisi Asian Elite Cup 2 di Bangkok.

Singgih menyebut Pratama Arhan telah memastikan pihak termohon, Azizah Salsha, dalam keadaan suci dan tidak berhalangan, sehingga proses cerai dianggap sah.

"Ikrar talaknya sah menurut Islam," tambahnya.