Akhir Nanti, Langkah Perdana Svararasa Warnai Pop R&B Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Duo pop R&B pendatang baru, Svararasa memperkenalkan single perdana bertajuk “Akhir Nanti” pada 14 Februari 2026.

Dirilis bertepatan dengan Hari Valentine, lagu ini menjadi langkah awal duo berusia 19 tahun tersebut memasuki industri musik pop Indonesia dengan nuansa romansa yang hangat dan relevan bagi Gen Z.

Svararasa digawangi Alena Gracia dan Arkazora Nugroho. Alena dikenal telah meniti karier vokal sejak kecil, sementara Arka aktif bermusik sejak remaja.

Arka juga merupakan putra dari musisi sekaligus aktor Nugie, yang memberi warna musikal matang dalam proyek debut ini.

Single “Akhir Nanti” ditulis langsung oleh Alena dan Arka. Lagu tersebut mengangkat kisah cinta remaja tentang proses saling menerima, penantian, dan harapan agar hubungan dapat bertahan hingga akhir.

Aransemen pop R&B yang easy listening dipadukan dengan karakter vokal lembut keduanya, menciptakan nuansa romantis yang dekat dengan pendengar muda.

Baca Juga: Ghea Indrawari Luncurkan Lagu 1000x

Proses produksi digarap oleh Patrick Effendy bersama tim kreatif SuperSound Music. Rekaman dilakukan di Sumit Studio dengan dukungan sejumlah musisi dan teknisi, sementara video musik diproduksi untuk memperkuat atmosfer hangat yang diusung lagu.

Video musik “Akhir Nanti” diproduseri oleh Radya Barata, putra dari musisi Pongki Barata. Di sisi manajemen, perjalanan Svararasa ditangani Calista Amadea yang juga merupakan kakak Alena, sehingga memberi dukungan strategis sekaligus kedekatan emosional bagi duo ini.